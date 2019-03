Ivo Felt ei välista, et „Tõest ja õigusest” võiks tulla miniseriaal 

„Me lootsime, et seda filmi vaadatakse. Filmid, mis on enne meid olnud päris edukad, näiteks „Seltsimees laps” ja EV 100 filmid näitavad, et rahvas käib kinos ja vaatab filme küll, aga et ta osutub nii edukaks, me ei osanud uneski näha,” on ta siiralt üllatunud.

Ka filmiga kaasas käivat kiidulaulu on tema sõnul natukene imelik kuulata. „Me oleme pigem oleme harjunud vastu pead saama ja mõnelt poolt on midagi natukene kosta olnud, aga kuidagi hämmastavalt üksmeelne tagasiside on,” ei oska ta midagi öelda. „Nii kriitikuid kui ka publik, igalt poolt kuuled häid sõnu. Ma ei tea, Tanel Toom on hea filmi teinud järelikult,” kiidab ta filmi autorit.

Kuigi film on 2 tundi ja 45 minutit pikk, oleks Felti sõnul umbes 20 minuti jagu monteeritud materjali veel olnud. Mis sellest saab, Felt veel ei tea, aga huvi korral ei välista ta miniseriaali võimalust. Sellisel juhul tuleks natuke juurde filmida.