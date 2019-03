TAAS ÜKS PETTUR! Internetis Hiina kaupa müünud naine pettis inimesi süsteemselt  

Kiiresti sõlmiti tehing, Tiina maksis raha ja jäi ootama. Parkat ootas ta aga kuude kaupa. Pidevalt oli müüjal mitu vabandust, küll oli asi Omniva taga, kes kolis, siis polnud pakk lihtsalt temani jõudnud. Lõpuks Tiina kannatus katkes ja ta tegi sellest postituse ostu-müügi keskkonda, see avas aga täieliku pandora laeka, sest selgus, et Aru on petnud ka teisi.

Tiina ei suutnud uskuda, et tegemist on süsteemse petturiga. Tema sõnul on asi aga põhimõttes ja õiglus tuleb jalule seada. Naine on otsustanud ühishagi koos teiste ohvritega kohtule esitada. Omal käel uuris ta välja ka naise töökoha, et temaga kohtuda.