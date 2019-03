Patsiendid on võimetud: kui rahakott ei kannata, on võimatu haiglalt ravivea hüvitist saada 

Heiki töötas aastaid kutselise autojuhina ja sõitis välismaal. Raske terviserike tabas teda Hollandis. Kui mees Eestisse jõudis, oli naise sõnul ta nagu suur täiskasvanud beebi, kes ei osanud ei süüa ega lugeda.

„Kuuuurijasse“ pöördus naine aga seetõttu, et tema sõnul on Tartu Ülikooli Kliinikum teinud Heiki uue haigusega lubamatuid ravivigu. Mehel olid seljavalud ja urineerides tuli ka verd. Diagnoosiks sai ta neerukivid. Perearst saatis mehe kohe Kliinikumi uroloogi vastuvõtule. Õige pea pääses mees ka protseduurile, mis pidi ta neerukividest vabastama. Neerudesse viidi torud, mille kaudu oli võimalik neerukivisid puhastada ja kehast välja viia.

Kui protseduur oli lõpetatud, saadeti mees koju ja öeldi, et kõik on korras. See kõik juhtus 2013. aastal. Mehel oli parem olla vaid mõned päevad, siis hakkas mehel jälle halb ja naine otsustas ta uuesti uroloogi vastuvõtule viia ja tegi seda korduvalt. Et arst midagi iseäraliku ei märganud, tuldi alati sama targalt tagasi. Vereanalüüs näitas aga põletikku ja nii saatis üheksa kuud hiljem perearst mehe uuesti uroloogi juurde.

Mees läkski uuesti, kuid Zojat sisse ei lubatud. Kui naine hiljem siiski küsis, millest räägiti, saadeti nad sama targalt koju tagasi ja Heiki eestkostjana ei saanud Zoja endiselt mingit infot. Mehele kirjutati rohud, kuid põletik ei kadunud kuskile ka nende võtmisel.

Perearst saatis ultrahelisse ja ütles, et nagu oleksid jälle kivid. Mees pandi uuesti järjekorda. Kolm aastat hiljem (2016. aastal) sai mees uuesti sama arsti juurde, kes eemaldas tema neerukivid ja avastas, et neerukivide eemaldamisel jäeti torud neerudesse ning ahhetas, et mees on kolm aastat niimoodi ringi käinud. Seegi avastati alles tomograafias. Zoja sõnul sõimas uroloog esimese hooga arsti, kes need sinna unustasid ja siis avastas, et unustaja oli tema ise. Seepeale määras arst kiiresti päeva, millal need torud ehk stendid eemaldada. Selleks tehti mehele üldnarkoos.

Neerudesse jäänud stendid olid kolme aasta jooksul muutunud tikutopsi suurusteks ja nende ümber oli tekkinud jääkainetest tahke kiht. Neid oli võimalik eemaldada ainult operatsiooniga.

Zoja sõnul mulksus pärast operatsiooni mehel kõht, ta hingeldas, ei suutnud jalanõusid jalga panna. Arsti sõnul oli see kõik aga taas normaalne. Öösel hakkas mees aga niimoodi kõõksuma, et naisele tundus, nagu jääks kaasal hing kinni. „Tal oli septiline šokk!“ sõnab naine. „Ehk praktiliselt oleks surm tulnud, kui ma ei oleks kiirabi kutsunud,“ lausub naine, pisar silmis.

Haiglas selgus, et neerudesse unustatud stendide eemaldamise ajal oli arst kogemata teinud lõike ka jämesoolde. „Operatsiooni käigus torkas arst kogemata poolesentimeetrise augu jämesoolele ja ta ei märganud, et kõik see roe jookseb inimesele kõhtu!“ on naine endiselt šokeeritud. Mees langes koomasse ja naisele öeldi, et tuleb ennast kõige hullemaks valmis panna.