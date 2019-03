Öed ja Shanon „Eesti muusika karikas“: väga põnev on jälle võistelda 

"Eesti muusika karika" teine saade Külli Rummel/TV3

Taavi ütleb, et väike pinge on küll, kuid väga põnev on jälle võistelda. „Pole vist nii pingeline, kui superstaar?“ uurib Tuuli. „Ausalt öeldes ma ei mäleta eriti. Superstaarisaates oli tihti see, et valmistasid nädalaga ühe loo ette, aga nüüd oli vaja nädalaga õppida põhimõtteliselt kolm uut lugu,“ ütleb Taavi. Tuuli sõnul on Shanoniga väga lõbus võidu laulda. „Shanoni poisid on väga toredad.“ Ka Kristel ja Taavi kiidavad vastaseid.

"Eesti muusika karika" teine saade Külli Rummel/TV3

„“Nüüd on see käes“ kõnetas kõige rohkem. Kõnetamine on väga tähtis,“ sõnab Kristel. „Me muutsime seda päris palju, võtsime teksti, aga viisi muutsime, tahtsime sellest teha oma asja, et üllatada ka Shanonit, et nad mõtleks: „Vau, kas see on tõesti meie lugu?“,“ seletab Tuuli. Taavi tunnistab, et nemadki pidid kaverdamisel otsustama teise valiku kasuks. „Te võtsite „Rulli-rulli“ ära. Meil oli oma peas juba koreograafia ja kõik tehtud, natuke oli kahju ka, et me ei saanud seda lugu võtta. „Öhuloss“ oli selles mõttes ka loogiline valik, et see on hiljuti „Eesti laulul“ olnud.“