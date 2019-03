Netflixi kõmudokk: juurekanaliravi võib põhjustada vähki! 

Briti lehe teatel väidetakse Austraalia kineasti Frazer Bailey filmis, et juurekanaliravi põhjustab vähki, südamehaigusi ja teisi raskeid kroonilisi tõbesid. Vigastatud või põletikulise hamba parim ravi olevat selle väljatõmbamine.

Netflix laskis filmi eetrisse 1. jaanuaril, kuid õige pea tõstsid selle peale kära nii Ameerika hambaarstide liit, Ameerika juurekanalispetsialistide endodontide liit ning Ameerika hambauuringute liit. Nende kinnitusel pole Bailey filmi väidetel teaduslikku alust. Hambaeksperdid manitsesid oma ühisavalduses, et film levitab vaatajate seas valeinfot. Netflixil on ainuüksi USAs 58 miljonit tellijat. Juurekanaliravi on arstide kinnitusel ohutu.