OTSEBLOGI | Valimiste lõpuheitlus: peaministrikandidaatide debatis pauguvad kõik kahurid 

Päev enne valimisi on kõik erakonnad on olnud aktiivselt tänaval, kus püütakse igasuguse nänni ja loosungitega kõnetada valijaid, kes pole veel oma otsust teinud. ETV teledebatt annab erakondade esimeestele, kes ühtlasi on peaministrikandidaadid, enne valimispäeva platvormi teha viimane ja kõige jõulisem katse kujundamaks valimistulemusi. Eriti pingsalt tasub jälgida Keskerakonna ja Reformierakonna esimeeste heitlust, sest suur tõenäosusega võidab üks neist valimised.