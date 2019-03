Kõik TV uudised ANALÜÜS | Teledebattides on enim eetriaega saanud sotsid Marvel Riik, Margus Järv , täna, 17:03 Jaga:

Debatisaade „Valimistuudio“. ETV/Ekraanitõmmis

iimased neli nädalat on täisnimekirjadega erakonnad debateerinud ETV saates „Valimistuudio“. Nelja saate peale kokku on kõige rohkem saanud eetriaega sotsiaaldemokraadid, kes on ühtekokku rääkinud 38 minutit ja 30 sekundit. Nelja saate peale on kõige vähem eetriaega saanud Eestimaa Rohelised, kes sõna saanud 28 minutit ja 28 sekundit.