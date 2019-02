Martin Helme Taavi Rõivasele: olge mehed, mitte lillekesed! 

„[Tapmisähvardused] Ei ole okei, aga saate aru, et see on mingisugune jutuvada, mis kommentaariumis on. Kuid ohtlik ei ole mitte see, kui teie räägite, et meil on mingisugused kaikamehed. Ohtlik on see hüsteeria, milles ka muide sina (Mihkel Raud – T.J.) osaled,” rääkis Martin Helme. „Ei ole vaja kogu aeg paralleele tõmmata 1930ndate Saksamaaga, sest need on ebaadekvaatsed. Küll aga on meil vaja paralleele tõmmata 1930ndate Eestiga, kus ühe erakonna vastu – mis oli samamoodi rahvuslik – köeti üles hüsteeria ja sellele järgnes riigipööre ja vaikiv ajastu.”