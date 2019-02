Eesti Tuuli Roosmal pole elus palju vaja: võin elada onnis! Anne & Stiil , täna, 10:47 Jaga:

Tuuli Roosma Alar Truu

Perega Siberis, Hiinas, Austraalias, Iraanis ja nüüd ka Aafrikas käinud saatejuht ja teleprodutsent Tuuli Roosma tunnistab, et on igakord mõelnud, et nüüd on viimane kord.