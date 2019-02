Endine kriminaalkorras karistatud EKRE liige ähvardas seksuaalkasvatajat Rita Holmi: kägistan su raipe oma kätega ära 

Holm tunnistab, et internetis sõimu saamine on talle psüühiliselt väga raske. “Ma arvasin alguses, et ma olen tugev ja ei tee nendest eriti välja, aga tegelikult on see ikka väga ränk, kui sa oled enda kohta labast sõimu. Mind üllatas tõsiselt see nii suur vihavalang,veel ma imestasin, et kuivõrd rõvedaid väljendeid kasutatakse,” rääkis ta.

Holmi vihastab sõimlejate puhul eriti see, et teda süüdistatakse pedofiilia propageerimises, kuigi tegelikkuses teeb ta kõike selleks, et lapsi pedofiilide eest kaitsta.

“Pealtnägija” filmis Holmi seksuaalkasvatuse tunnist ühes lasteaias ka video, mis pärast esimest saadet Holmist täispikkuses internetti riputati. Holm arvas, et see on vajalik selleks, et inimesed näeks, mida seksuaalkasvatuse tund endast päriselt kujutab, kuid tegelikult sai sellest alguse järjekordne sõimamine ja labased sõnad. Klipp võeti proua palvel veebist maha.

Holm kannatas kõik välja, kuni keegi Mart Heinvee talle Messengeris otse kirjutas: “Raibe, peitu sa s*tt ei poe. Kui peaks meie lasteaeda tulema, kägistan su raipe oma kätega ära.”

“Tapmisähvardus on päris kole. Muidugi sain ka selliseid sõnumeid, et kas padrunid on poest otsa lõppenud, aga nendesse ma ei suhtunud nii tõsiselt. Aga kuna see ähvardus tuli mulle isiklikult, inimene oli pidanud vaeva nägema, minu Facebooki üles otsima, mulle kirjutama…,” kommenteeris Holm juhtunut, lisades, et Heinveed ta ei tea ega tunne.

Kuna ähvarduses oli konkreetne viide sellele, et kui Holm peaks õpetama Heinvee lasteaias, ei julgenud Holm pärast seda enam lasteaedega koostööd tehagi. “Kuna pärast saadet ma olen saanud mitmeid kutseid lasteaedadelt minna seksuaalkasvatust õpetama, ei ole ma isegi julgenud kontakti võtta nende lasteaedadega, mis on Tallinnas. Aga kus mina tean millises lasteaias tema laps käib?” ütles ta.