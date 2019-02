Milliseks kujunes peaministrikandidaatideta toimunud Kanal 2 debatt? 

Katrin Lusti ja Jüri Bugatšovi juhtimisel kulges saade algusest lustlikul toonil, nagu oli ka lubatud. "Me ei hakka arutama, palju peaks minema kaitsekuludeks," deklareeris Bugatšov. "Saade sobib kõikidele eestlastele ning keerulisi sõnu me kasutama ei hakka," lisas Lust.

Saate esimese teemana keerlesid saate enda ümber ehk miks peaministrikandidaadid otsustasid Kanal 2 debatti boikoteerida. "Olles ise nendel debattidel olnud, siis nendel on napp ettevalmistus, teravmeelitsetakse võõrkeelse terminoloogia üle ja nüüd tuleb keegi, kes ütleb, et teeme teistmoodi," kommenteeris Strandberg.

"Tore, et poliitikud leidsid milleski ühise keele. Tegelikult on väga jube, et nad leidsid ühise meele just selles küsimuses, kuidas kohelda meediat. Ma ei tea, kas see reedab nende arusamaa sellest, milline peaks olema vaba ajakirjandus," sõnas Postimehe arvamustoimetuse juht.

"See on natukene nagu varem Marek mainis - ollakse harjunud teatud formaatide, teatud tegelastega. Kampaania ei ole olnud väga reljeefne ega põnev, pole olnud ka suuri vastandumisi, siis tahetaksegi seda mängu mängida. Enamvähem on teada, kuidas hääled jagunevad, sellega on kõik leppinud. Kui hakata nii-öelda paati kõigutama või tegema midagi veidrat, siis võib sellest tulla tõesti midagi sellist, mida ei tehta nende reeglite järgi, millega ollakse harjutud," lisas Helme.

Strandberg: "Vakra tegevus on akadeemiline doping"

Pikemalt keskenduti saates kahele suuremale viimase aja skandaalile - Rainer Vakra plagiaadisüüdistus ning Indrek Tarandi jalaga-tagumikku saamisele.

Majandusekspert Hardo Pajula sõnul tuleb mõelda, miks Vakra ei võtnud Tallinna Ülikoolile esitatavat diplomitööd tõsiselt.

Peeter Helme hinnangul, ei peaks näpuga näitama institutsiooni, vaid inimeste poole. "Igaüks on oma õnne või õnnetuse sepp. Me ei tohiks Vakrat üksinda jätta, Anastassia Kovalenko on samuti plagiaadisüüdistuse saanud. Paistab, et ingliskeeles öelduna "runs in the family" ehk parteis ilmselt sellised olud, mis soodustavad selliste inimeste esiletõusu."