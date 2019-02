„Naabrist parema“ Jana ja Siim müüsid võidukorteri ja kolivad teise linna: ostsime maja, mida esimesena vaatamas käisime

Paaril on ka kaheaastane tütar Mia Isabela, kes naise sõnul on väga tubli. „Me tunneme, et ta on stressis, aga ta pigem elab seda kuidagi positiivselt välja. On hästi ülemeelik ja lõbus. Eks ta varem oli ka rõõmsameelne, aga nüüd on rohkem krutskeid täis kui tavaliselt. Õnneks sellist õnnetut olekut tal ei ole,” on Jana sõnul ka pisitütar tulnud kolimismölluga kenasti toime.