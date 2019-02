Bändi Öed lauljad leidsid näitlejast venna, et koos uut saadet juhtida 

„Muidugi peab sul olema mingisugune soravus ja väljapeetus, kui sa oled saatejuht, aga ma olen ise kogu aeg mõelnud, et see peaks olema hästi loomulik. Ei tohiks olla robotlik. Ja kui lapsega räägid, siis mida rohkem sa jääd iseendaks, mida rohkem sa räägid kui võrdsega, seda mugavam on sul endal ja lapsel, ja ma arvan, loodan vähemalt, et ka vaatajal on seda mugavam jälgida kui seda, et kõik on tohutult formaalne,” selgitab Kristel oma nägemust.

Mingit lavanärvi kogenud esinejatel ei ole. „Ma arvan, et lastel on rohkem lavanärvi, meie ei esine kellelegi. Meid ei hinda keegi niimoodi nagu neid. Eks kui see saade välja tuleb, siis me muidugi näeme, kui palju meid hinnatakse või mitte, aga kuidagi seda tehes ei mõtle sellele, see on nii teisejärguline. Sa lähed ja teed,” on Tuuli rahulik.

"Tähtede lava" humoorikas saatejuhtide kolleegium Stanislav Moshkov

„Selle saatega eriti, lapsed on ju need tähed! Meie oleme lihtsalt taustajõud – bussijuhid. Hüpake peale ja tehke oma parim. Me oleme lihtsalt siin, et me kõik jõuaks ohutult lõpuni,” selgitab Kristel humoorikas võtmes saatejuhtide rolli.

Kuidas sattus aga Karl nende punti?

Tuuli sõnul on ta nii lahe tüüp, et sobib nende punti täiega. „Nad helistasid ja küsisid, kas mul on vaba aega ja tahtsid mind paati võtta ja ma ütlesin „MUIDUGI!”,” oli Karl kohe nõus.

„Võtsime ta oma vennaks lihtsalt,” naljatleb Tuuli, et nüüd on Ödedel ka vend. „Me arvasime, et ta meeldib meile ja siis me armusime lihtsalt täiega!” on ka Kristelil ainult soojad sõnad Karli kohta. „Sõbralikult jagame. Kuna tal on naine ka, siis me peame seda tegema sõbralikult,” viskab Tuuli õhku veel ühe nalja.