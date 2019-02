ASI SELGE! Hardo Pajula teatas kes tulevad Kanal 2 debati asemel arutelusaatesse 

Hardo Pajula teatas esmaspäeval järgmist: "Nädalapäevad tagasi raputas meie valimisteks valmistuvat väikeriiki pommuudis, et kuue erakonna juhid loobuvad osalemast Katrin Lusti juhitavas valimisvaidluses. Seetõttu jookseb eeloleval kolmapäeval Kanal 2-s kell 21:30 Katrin Lusti ja Jüri Butšakovi avavile peale stuudiosse peaministri kandidaatide põhisatsi asemel selle duubelkoosseis, kuhu kuuluvad allakirjutanu, (:)kivisildnik, Marek Strandberg, Peeter Helme ja Jelena Skulskaja. Minu arvates on võrdlemisi ebatõenäoline, et see saade saab olema esialgselt plaanitust märkimisväärselt igavam."