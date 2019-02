Räpased valimised – kuidas tekivad skandaalid ja milliste skeemide järgi spinnitakse? 

„Mul on dokumentaalset tõestust sellele, et see tema meilile on läinud, sest on läinud tema eesti riigiga seotud ametikoha meilile ja selle kohta on mul ka dokumentaalne tõestus olemas. Tekibki küsimus, et kes on kelle taga nuhkinud,” ütleb Riisalu „Radarile”. Mingit seletust juures ei ole ning Riisalu sõnul on ajastus muidugi naljakas – veebruarikuu algus ja märtsikuu alguses on teatavasti valimised.



Miks peaks olema Riisalu töökohtade memo ühe juhtiv Reformierakonna poliitiku postkastis? „Ega mul ülearu ideid ei ole. Kui keegi oleks otsinud siit mingit skandaali või kuritegu, siis seda mina siin ei näe,” sõnab mees.