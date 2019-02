„Naabrist parema“ Jana ja Siim-Sten müüsid võidukorteri maha ja ostsid maja  

„Notaris käidud ja meel on rõõmus. Nüüd olemegi ametlikult majaomanikud. Aastavahetusel ei oleks osanud unistadagi, et meie õhku visatud utoopiline unistus vähem kui kahe kuuga teoks saab. Nüüd tuleb värvima, plaatima ja sisekujundust tegema hakata, et juba õige pea saaks sellest meie nägu mõnus ja soe pesa. Mis siin ikka... pintslid, haamrid ja trellid kätte ning tuleb meie pere „Naabrist parem 2”,“ kirjutavad nad oma Facebooki lehel.

Jana selgitas blogis, et nad jõudsid Siimuga eelmise aasta lõpus järeldusele, et soovivad 2019. aastal oma majja kolida. „Juba eelmisel kevadel me kaalusime seda väga tugevalt ja olime isegi maja välja valinud, aga kuna pulmade korraldamisega oli nii palju toimetamist, siis ei jõudnud me piisavalt kiiresti tegutseda ja maja osteti ära. Pärast pulmi matsime maja mõtte maha ja mõtlesime, et ei, meil pole seda vaja. Uskusime siiralt, et me oskame lihtsalt olla, üksteise seltsi ja praegust korterit nautida… aga näed, nüüd on neli kuud möödas ja meie siin jälle oma maja plaaniga,” kirjutas Jana aasta alguses.