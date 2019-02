VIDEO | Lõpuks! Katrin Lust ja Erich Krieger matsid sõjakirve maha

Erich Krieger kinnitas Lustile, et ei olnud tol õhtul purjus. Ta kannatab podagra käes ja seetõttu lonkab või taarub mõnikord, mis võib kõrvalvaatajale eksliku mulje jätta. „Kuskil kolm-neli-viis päeva oli see podagrahoog, sa ei saa siis jalale astudagi,” ütles Krieger Lustile.

Kuigi laulja kinnitas, et on süütu, hakkas ta Katrin Lustile ähvardussõnumeid saatma. „Ta saatis mulle esimese sõnumi laupäeva õhtul kell 19.59. Sõnumeid tuli püha- ja esmaspäeval. Need on väga segase sisuga, ilmselt pole ta neid kõige kainema peaga kirjutanud,“ ütles Lust. „Ta ähvardab mind, et kohe pidavat minu kohta selguma mingi tõde,” lisas ta.

Mullu septembris ilmus Erich Kriegeril uus lugu „Fuuria”, mille puhul mees ei varjanudki, et on muusaks valinud just Katrin Lusti. Siiski ei kinnitanud ta, kas laulusõnadesse pandud naine on tõepoolest Lust või mitte. „Las jääb natuke müstiliseks ka see lugu. Eks igaüks, kes kuulab, see ise mõtleb, kes või mis,” salapäratses Krieger.