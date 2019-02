PEDOFIILIDE REGISTER EESTISSE? „Kuuuurijas“ rääkis loo 13aastane poiss, kes sattus koduseinte vahel perverdi ohvriks 

„See tuli mulle politsei kaudu, kui oli täisuuring juba peal. Põhiline oli see, et interneti kaudu on leitud kannatanud noormehed, kelle kaudu hakati uurimist tegema. Kuna poeg on alaealine, peab lapsevanem olema kaasatud sellesse,“ sõnas Arturi ema. „See oli nagu vesi selgest taevast kaela. See oli täielik šokk.“

Arturi ema nentis, et ta ei oleks osanud midagi teistmoodi teha - poiss oli teismees, iseloomumuutused tulid iseenesest ja ta ei arvanud kunagi, et midagi on valesti. Positiivseks peab naine seda, et poeg küll suhtles selle mehega, kuid alati keeldus mehe ettepanekutest kohtuda. Küll aga arvab Arturi ema, et isegi noorematele kui kümneaastastele tuleks selgitada, kes on pedofiil.

13aastane Artur on täna targem ning ta uuris internetist välja, kuidas suhtutakse pedofiilidesse mujal maailmas. Ta leidis, et USAs on avalikud pedofiilide registrid, kust nii lapsed kui nende vanemad saavad imelike onude ja tädide kohta tausta uurida. „Eestis ja maailmas on terve hunnik neid naisi ja mehi, kes kasutavad lapsi ära,“ märkis Artur.

Justiitsminister Urmas Reinsalu on Arturiga päri ja leiab, et pedofiilide regisrid oleks Eestis hädavajalikud.

„Ma pean silmas seda, et eriti lastega inimestel oleks selge ülevaade seksuaalkurjategijatest. Et kui neil tekib kahtlus, oleks see info kättesaadav. Selle põhjus on väga lihtne - see on selleks, et tagada laste ohutus,“ sõnas Reinsalu.

Reinsalu märkis, et pedofiilia on retsidiivne ja enamasti korduv. „Ma algatasin ka eelnõu, et laiendada ka saripedofiilidele eluaegset vanglakaristust,“ ütles Reinsalu.