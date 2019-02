Kanal 2 peaministrikandidaatide debatt toimub, kuid ilma kandidaatideta! 

"Küll aga ei ole me nõus sellega, et Kanal 2 on otsustanud valimiseelses teledebatis loobuda usaldusväärsetest saatejuhtidest, kellel on vajalikud teadmised ja kogemus poliitilise debati juhtimiseks. Selle asemel kutsutakse erakondade juhte saatesse, kus kesksel kohal on meelelahutus. Meie hinnangul naeruvääristab see riigikogu valimisi kui demokraatliku ühiskonna üht olulisemat instituuti. Seetõttu oleme otsustanud lükata Kanal 2 kutse saatesse tagasi,“ teatasid parteijuhid.

Koheselt hakati spekuleerima selle üle, mis siis saab - kas Kanal 2 jätab debatisaate ära, või vahetatakse välja saatejuhid? Asi läks koguni nii kaugele, et kanali omanik Margus Linnamäe võttis isiklikult parteijuhtidele kõned, et uurida, milles probleem.

Nüüd on asi selge: Kanal 2 debatisaade toimub, kuid ilma peaministrikandidaatideta! Vaadates telekava, on näha, et täpselt sama nimega on saade ka sinna kirja pandud: "Peaminstikandidaatide debatt – kandidaatideta".

“Meie eesmärk on lahata Eesti elu puudutavaid küsimusi võtmes, mis on arusaadav kõigile Kanal 2 vaatajatele ja ei jää ainult elitaarseks politoloogiliseks mõlgutuseks,” selgitab Kaljas. “Selliseks valimisdebatiks võiksid Kanal 2 vaatajad valmis olla.”

“Saates käsitletakse erinevaid probleeme ja temaatikaid, mis käesolevatel valimistel on poliitikute poolt üles tõstetud ja koos saate külalistega saame anda neile hinnangu, kas teemad on eesti ühiskonnas olulised või mitte, kas lubadused on realistlikud või mitte, kas poliit-propagandal on ka sisu või käib võitlus ainult võimu üle ilma sisu omamata,” seletab Kaljas.