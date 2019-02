ANALÜÜS | Valimiste julgeolekudebatt numbrites: enim eetriaega sai sots 

Väitlejatest said kõige vähem ehk 6 korda sõna Vabaerakond.

*Valimist on välja jäetud paarisekundilised sõnavõtud, mis tähistavad kas tervitust (saate alguses), nõustumist eelmise kõnelejaga või katset tema jutule vahele astuda. Kui saatejuht on debateerivalt küsinud lisa, on see arvatud vastaja aja sisse.