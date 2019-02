TV3 VIDEO | Mihkel Raud selgitas otse-eetris välja, kas Yana Toom või Eerik-Niiles Kross on luureteenistuses! 

„Pigem mitte FSP ei värbanud Yanat, vaid Yana värbas FSP. Mulle tundub, et ühel hetkel võis paljudele FSP-s tunduda, et oleks päris tore, kui selline poliitik nagu Yana Toom teeks selliseid asju, mis oleks neil kasulikud. Ma arvan, et see pole lihtne värbamissuhe, vaid vastastikune lugupidamine teataval määral. Toom on piisavalt iseseisev poliitik, et ta nii lihtsalt mingeid instruktsioone ei võta. Ta teab täpselt, mida ta teeb ja kui tal on FSP-ga ühishuve ja mõnikord võib neid ette tulla, siis ta talitab targasti,“ sõnas Kross.