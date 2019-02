Televaatajate leige huvi? Kanal 2 muudab „Reporteri” ja „Õhtu” eetriaegu 

Kanal 2 pressiteatest selgub, et uudistemagasin „Reporter“ on alates 4. märtsist eetris esmaspäevast reedeni kell 19:00 ja sellele järgnevad vastavalt nädalapäevale kell 20:00 teised Kanal 2 saated („Kuuuurija“, „Radar“, „Kodutunne“, Roaldi nädal“ jm).

Detsembris sõnas telekanali programmijuht Rait Killandi väljaandele, et nad on uue telehooaja programmi kujundamisel arvestanud televaatajate ootusi. „Koos kell 18.30 eetrisse mineva uudistemagasiniga „Reporter“ hakkame pakkuma argipäeviti igal õhtul telesõpradele järjest kolm tundi otseprogrammi, mis on Eesti telemaastikul erakordne. Just otse-eeter oma realistlikkuse ja ettearvamatusega pakub televaatajatele parimat meelelahutust,“ rääkis ta tollal.