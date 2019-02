30 FAKTI | Miks on Simpsonid kollased ja nii imeliku peakujuga? Millise presidendi nad on kõige rohkem välja vihastanud? 

TELEPERE LOOJA: „Simpsonite“ looja Matt Groening koos Barti ja Homeriga 2012. aasta veebruaris Hollywoodi kuulsuste kõnniteel, kus ta sai omanimelise tähe. VIDA PRESS

27. USA president George Bush süüdistas 1992. aastal „Simpsoneid“ mitmetes ühiskonnahädades ning väitis, et Ameerika pered peaksid sarnanema pigem Waltonitega. 1972–1981 vändatud seriaal „Waltonid“ rääkis töökast Virginia maaperest suure majandussurutise ja Teise maailmasõja ajal. Bushi kriitika peale panid „Simpsonite“ stsenaristid Barti suhu sõnad: „Ohoo, me oleme täpselt nagu Waltonid. Me palvetame, et majandussurutis lõpeks.“

28. Ka Barbara Bush oli juba kaks aastat varem ajakirja People intervjuus kuulutanud: „Midagi nii tobedat kui „Simpsonid“ pole ma eales näinud!“ Marge Simpson kirjutas USA esileedile seepeale kirja. „Ma olen alati sisimas uskunud, et meil on palju ühist. Ma loodan, et sellest skandaalist on mingi väljapääs.“ Pärast Barbara Bushi surma paljastas „Simpsonite“ stsenarist ja tegevprodutsent Al Jean, et presidendiproua oli saatnud animategelasele humoorika vastuse, milles kinnitas, et Simpsonid on tore perekond – ja Homer üks igavene nägus meesterahvas!