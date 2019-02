Tanel Toom „Tõest ja õigusest”: nagunii on inimesi, kes seda filmi vihkavad 

Filmi režissöör Tanel Toom sõnas, et raamatus on sündmusi küll, Tammsaare lihtsalt ei rõhuta ühtegi. „Ta pühendab sulase-Jaagupile sama palju lehekülgi kui Krõõda surmale, kuid on ju selge, kumb on siin olulisem. Filmitegijana oli see minu jaoks väga põnev materjal, sest kõik tegevused olid olemas, pidin lihtsalt otsustama, mida esile tõstan. Midagi juurde me ei leiutanud. Arvan, et film on äkilisem kui paljud inimesed oskavad ette kujutada,” ütles ta.