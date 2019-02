Kodumaine noortesari „Miks mitte?!“ läheb eetrisse Leedus ja Islandil ning linastub telekonverentsil Tais 

“Meie tegime oma äranägemise järgi parima sarja, mis võimalik ja hea meel on kuulda, et see vastab ka välismaa ootustele. Ja et see kõnetab ka seal, et need teemad ja lugu kõnetavad ka välismaa publikut, kui ta sealt sõelast läbi läks,” kommenteerib välismaistesse telekanalitesse jõudmist sarja stsenarist Martin Algus. Sari sündis produktsioonifirma Kassikuld poolt, ehk stsenaristi Martin Alguse ja režissöör Ergo Kulla koostöös.

Leedu ja Islandi vaatajateni jõuab sari tänu sellele, et see toodeti Euroopa Komisjoni poolt toetatud projekti “BREAK! – overcoming gender stereotypes in Europe through cross-media learning” raames, selgitab ERR-i kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe.

Rahvusvahelise projekti, mille raames seriaal sündis, juhtpartner oli soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo Eestis ning projekti partneriteks olid Leedu ja Island. Helemäe sõnul oli juba algselt projekti üheks eesmärgiks telesarja jagamine partneritele, kuid kohustust partnerriikide telekanalitel seda näidata ei olnud.

“Seda enam tunneme rõõmu, et “Miks mitte?!” on teisteski riikides nii head vastukaja leidnud, et see jõuab vaatajate ette ka väljaspool Eestit. Leedu avalik-õiguslik telekanal LRT tõlgib sarja samuti poola keelde, sest neil on ka palju poolakeelset vaatajaskonda,” rõõmustab Helemäe.

Kuigi seriaalide välismaale müümine on sarjategijatele ahvatlev justnimelt kopsakamate rahasummade poolest, ei saa ei ERR ega sarja autorid Leedu ega Islandi telekanalitest sarja näitamise eest raha. “Nii nagu kõikide EL ühisprojektide puhul, jagatakse ka selle projekti raames loodud väärtusi tasuta ja seega ei müü ERR telesarja näitamisõigusi, vaid jagab tasuta litsentsi,” ütleb Helemäe.

Veelgi suurem saavutus on sarja jaoks aga see, et see valiti näitamiseks INPUT 2019 televisioonikonverentsil, mis toimub maikuus Bangkokis. Tegu on teise eesti seriaaliga, mis televisioonikonverentsi programmi on valitud. “Seal oli ka väga tihe konkurents, üle 200 telesarja konkureeris. Seda on kohe eriti hea meel kuulda, et seriaal sinna jõudis,” kommenteerib Algus uhket saavutust.

Alguse sõnul ei ole nad veel Kullaga seda arutanud, kas nad ka ise Taisse konverentsi väisama on minemas. “Väga huvitav oleks sellisel üritusel viibida. Võib-olla tekib mingisuguseid huvitavaid või kohtumisi või kontakte seal. Eks ma usun, et see laiemas laastus meenutab sellist filmifestivali või -konverentsi, nagu nad ikka igalpool on," usub ta.