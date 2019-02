„Eestlaste kolmnurgas“ purjus peaga tehtud video, mis hävitas noore naise elu, kustutati pärast „Kuuuurija” saadet internetist

Mari-Liis tegi "Eestlaste kolmnurga" grupis live videot, ehk otseülekannet ning kahetses koheselt tehtud videot. See video rikkus neiu sõnul tema elu. Pärast seda tulid inimesed isegi tema töökohta ja küsisid, et kas tema on see neiu, kes videot tegi. Toitlustusasutuses töötanud neiu kohta hakkas levima kuulujutt, et ta sülitab toidu sisse, ja see tekitas klientides hirmu. Tööandja pani Mari-Liisi nõudepesijaks, et kliendid teda ära ei tunneks.