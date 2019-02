Saated ARVA ÄRA! Mitu korda oli Kanal 2 ekraanile kolinud „Kuuuurija” esimeses osas näha TV3 mikrofon Televeeb , täna, 12:42 Jaga:

Kuvatõmmis/ Kuuuurija

Kõigest neli päeva enne eetrisse minekut teatas Katrin Lust, et kolib oma autorisaatega „Kuuuurija” TV3-st hoopis Kanal 2 ekraanile. Kuna osa lugudest oli juba ette valmistatud, on intervjuud ja videod lindistatud TV3 mikrofoniga. Uue hooaja avaosas vilksas see saatest läbi korduvalt, teises osas oli mikrofon juba udustatud.