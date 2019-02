Jüri Butšakov poliitikute hoiakust: „Aga miks me peaksimegi olema poliitiliselt pädevad?” 

"Mul on lihtsalt küsimus vastu kohe rõõmsalt, et aga miks me peaksimegi olema poliitiliselt pädevad?" Ta lisab, et on 5 aastat töötanud Eesti ühes vaadatuimas saates ja nii ka praegu, mistõttu on kajastanud ka poliitilisi uudiseid, kirjutab Kroonika.