Suusamaratoni läbinud Grete Lõbu: „Kõik need laskumised olid 10 000 korda hullemad, kui ma kartsin!”  

„Mina oma vanuse klassis, naistes, olen 40-s!” õhkan Lõbu pärast võistlust „Ringvaate” stuudios. Pärast finishit tunnistas Hermaküla, et tundis natukene muret Lõbu pärast, sest osad kohad olid rajal ikka väga libedad. Enne starti juhtus mehel aga kentsakas lugu. Kaks minutit enne starti avastas ta, et ei saagi määritud võistlussuuskadega rajale asuda, sest oli ostnud uue suusasaapad, kuid klambrid jätnud suuskadel vahetamata. Nii tuligi tal kiiresti autosse joosta, tuua määrimata suusad ja nendega rajale asuda. „Natukene kaotasin stardipositsiooni,” ei ole Hermaküla siiski kurb, sest sõitis oma isikliku rekordi.

„Mul on natukene tunne, et ma olen oma ajukäärud siledaks sõitnud, sest neid sõnu ei kipu tulema. Ma olen emotsionaalselt täiesti läbi, kõik väriseb!” sõnas Lõbu vahetult pärast elu esimest suusamaratoni, mille läbis ajaga 5 tundi ja 45 minutit.

„Pole õrna aimugi, kuidas see kõik minuga juhtus. Tõesti, rada oli väga libe. Kõik need laskumised olid 10 000 korda hullemad, kui ma kartsin,” meenutab Lõbu sõitu, tõdedes, et juba teise kilomeetri laskumisel kukkusid inimesed massiliselt ning see tekitas ka temas hirmu. Ka Lõbu ise kukkus, kuid ajas end püsti ja suusata edasi.

„Ma ikkagi tahan öelda seda, et mul on nii hea meel, et ma võtsin seda treeningu poolt tõsiselt, sest tänu sellele ma üldse ellu jäin ja ära sõitsin. Kõik need tasakaalu harjutused seal üli libedal rajal, kus sul oli rada vaja vahetada või kellestki mööda sõita,” on Lõbu õnnelik, et Raul Olle käe all maratoniks treenis.

Maratonil osales ka Muttika, kes jäi küll tänavu viimaseks. „Ma ütlen ausalt, ma tegin kõik selleks, et nendel puusuuskadel enne seitset finishisse jõuda. See, et kõik teised enne jõudsid on nende probleem. Aga ega mul ei olegi oluline koht, mul on oluline see, et ma siia kohale jõudsin ja seda meeleolu sain nautida,” tunnistas mees.

„Nii nagu Raul Olle käskis, ma igas peatuses võtsin kaks topsi seda mustika suppi. Ütleme nii, et kui ma sinna lõpu poole välja jõudsin, siis ma juba ei suutnud,” meenutab Lõbu eineid suusarajal.