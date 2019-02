„Eestlaste kolmnurgas” purjus peaga tehtud video rikkus noore naise elu ja viis ta enesetapu äärele 

Videos joovad noored ennast täis ja peksavad autosid. Või sõidavad juua täis peaga autoga. Enamus neist joovad ennast otseülekandes purju, mõned suitsetavad kanepit, üks neiu seksis live's suisa kolme erineva noormehega. Kõige kurvem on see, et selliseid live-ülekandeid teevad ka psüühiliselt haiged inimesed.

Mari-Liisi sõnul oli alguses seal normaalne ja ta läks gruppi, kui igav oli. Ühel reedel õhtul tuli neiule külla sõbranna koos kolme pudeli veiniga ja üheskoos otsustati gruppi ka üks live video teha. „Kuu aega tagasi mõtlesin, et teen ise ka saate,” meenutab Mari-Liis, kuidas tegi oma esimese video ja kiirelt tuli üle 200 vaataja. Kes tahab, võib ka videosse sisse helistada ja videoga liituda. Kui videoga lõpetati, mindi välja, kus tema sõbranna mehele kallale tungiti. Küll aga unustas Mari-Liis video lõpetamise nuppu vajutada ja nii jätkus ülekanne tema teadmata.

„Sellel poisil oli nägu täiesti verine, sõbranna elukaaslane võttis tal külje alt kinni ja nad tulid siia. Ja see kõik oli seal live's näha,” kirjeldab neiu edasisi sündmusi. Koju saabudes avastasid tüdrukud, et kogu see aeg on video käinud ja hakkasid lugema inimeste kommentaare.

„Mine tapa end ära nüüd, mine hüppa emajõkke” on mõned näited kommentaaridest. Et neiu oli ka alkoholi tarbinud, lubaski ta rahva rõõmuks end otse-eetris end ära tappa. See andis kommenteerijatele hoogu juurde ja inimesed hakkasid talle nõu andma, kuidas oleks seda kõige parem teha. Mari-Liis lõpetas video ja inimesed ei saanudki teada, mis temast sai. See video rikkus neiu sõnul tema elu.

„Ärkasin lõuna ajal üles ja vaatasin, et üks mees kirjutas mulle: „Noh, kas vesi on emajões soe?”. Inimesed tulid mulle töö juurde ja ütlesid, et sina oled see kuulus, kes tegi seda videot. Mul ei jäänud muud üle, kui läksin tööruumidesse ja ei näidanud ennast enam inimestele,” meenutab ta edasist. Toitlustusasutuses töötanud neiu kohta hakkas levima kuulujutt, et ta sülitab toidu sisse ja see tekitas klientides hirmu. Tööandja on tänaseks naise letist eemaldanud ja pannud ta nõudepesijaks, ikka selleks, et kliendid teda ära ei tunneks. Noor neiu ei julge enam väljas käiagi. Kuigi ta kustutas selle video grupist ära, oli keegi selle salvestanud ja Youtube’i üles pannud.

Purjus peaga tehtud videot kahetseb neiu väga. Sellest august, kuhu ta kukkunud on, pole tal jõudu välja ronida. Politseisse avaldust teha ta ei saa, sest politsei palub tal teha avalduse läbi kohtu. Üheksa klassi haridusega neiu teenib aga alla 400 euro kuus ja võimekust läbi kohtu asju ajada tal ei ole. Ka veebikonstaabel ei saa teda aidata.

Ellex Raidla advokaad Merlin Liisi sõnul tuleb vabatahtlikult pildi või video avaldamisel arvestada sellega, et selle põhjal kujundatakse inimesest arvamus. „Võtamata seisukohta selle video moraalse väärtuse üle, siis iga sellise video autoril ja loojal on videole autoriõigused ja autoril on õigus otsustada, kuidas seda kasutatakse,” on Liisi seisukoht. Aga selleks, et Youtube oskaks seda videot sellisel argumendil maha võtta, peavad olema selle kohta tõendid. Üks võimalus selleks on kohtusse pöördumine, kust saadakse tõend, mille saab esitada siis Youtube’ile. Kiiret ja praktilist lahendust on keeruline saada. Selline otsus võtab aega rohkem kui aasta ja see läheb maksma tuhandeid.