„Tõe ja õiguse” peaosatäitja Priit Loog: minu linnapoisi jalad ei kannatanud kõva mulla peal paljajalu olemist 

„Vankri ja hobusega võin sõita. Mul oli väga tore hobune, meil tekkis hea klapp ja temaga oli väga hea sõita,” sõnab Loog. „Kindlasti ka kaevan nüüd natukene paremini. Saime seda erinevates situatsioonides teha, näiteks nii, et sajab vihma ja oled ise vees,” lisab ta. Samuti õppis ta õigesti külvama.

Loog sõnab, et kündmine oli see-eest kohutav. „Vaatan, et nad on selle isegi filmi sisse pannud. Maa oli kõva, ma pidin seal paljajalu olema, aga minu linnapoisi jalad ei kannatanud seda välja.”