Marko Matvere: üks vanem daam küsis, kas oskan ka mõnda laulu, mis ei räägiks joomisest ja laaberdamisest 

Naistepäevale kohaselt kõlavad kontsertidel armastuslaulud. Marko Matvere laulab lisaks armastusele tihti ka merest, kuid saates meenus talle seik, kui talle heideti tema lauluvalikut ette. „Minu poole on pöördunud üks vanem daam, kes ilmselt esindas suure huvigrupi seisukohta. Ta küsis: „Härra Matvere, kas te oskate laulda ka mõnda sellist laulu, mis ei räägiks joomisest ja märatsemisest?”. Nii et ei saa öelda, et ma ainult merest laulan. Minu põhiline nišš on ikka joomine ja märatsemine,” naljatleb ta.