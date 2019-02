Varro Vooglaid: kõigile ei tule maksta sama töö eest sama palka 

Naistemarsi korraldanud sotsiaaldemokraat Triin Toomesaar on Vooglaiu arvates radikaalne feminist ja selline asi on rahvusriigi vaenulik.

„See ei ole mingisugune argument, et kõigile tuleb maksta sama töö eest sama palka,” on Vooglaiu seisukoht soolisest palgalõhest ning tema arust on normaalne, et tööandja saab valida, kellele ta rohkem maksab ja kellele vähem, isegi kui inimesed teevad sama tööd.

Aborti laste tapmiseks nimetanud Vooglaid tunnistab, et kui on eesmärgiks päästa näiteks ema elu, suudab ta seda aktsepteerida. Kui aga eesmärgiks on elu hävitamine, on see tema jaoks moraalselt taunitav.

Toomesaare väiteid abordi vajalikustele lükkab Vooglaid ümber võrdlusega naistevastase vägivallaga, ironiseerides selle üle, et ka see on alati olemas olnud, miks peaks siis seda kuidagi keelustama.