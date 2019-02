Katrin Lust hakkab juhtima peaministrikandidaatide debatisaadet: „On suur töö selliseid väärikaid inimesi grillida.“

„Minul nii palju otsesaate kogemust ei ole, aga ma südamest loodan, et ma seal lumehelbekeseks ka ei muutu. See on natuke teistsugune formaat ja inimesed näevad mind seal teistsuguselt. Minu jaoks on uus hooaeg väga hästi alanud.“ Katrin ütleb, et pakkumine tehti talle sel nädalal, paar päeva tagasi. „Küsiti, kas ma oleks sellega nõus ja mina mõtlesin, et proovime, noh. Kavatsen end väga hästi kõigega kurssi viia. On suur töö selliseid väärikaid inimesi grillida.“

Jüriga koos saate juhtimise üle on Katrinil hea meel. „Ma olen väga hea inimeste tundja ja suudan kohe öelda, kellega mul on klapp ja kellega mitte. Käisin hiljuti „Õhtu!“ saates, kus Jüri mind intervjueeris. Sain temaga paar sõna rääkida, surusime kätt ja ta jättis mulle väga hea mulje. Kui kuulsin, et Jüri on pundis, tundus see mulle tehtav projekt.“ Lust kiidab, et Butšakovi näol on tegu tugeva inimesega. „Kui ekraanil olla, tuleb alati mõelda sellele, kes su kõrval on. Energia peab olema hea, sest teles on ju kohe näha, kui me üksteist ei salli.“

Mõni kergitab kindlasti sellise saatejuhtide valiku peale kulmu ja oleks võinud arvata, et debatisaadet juhivad näiteks Eesti Meedia uuriva toimetuse eesrindlased Holger Roonemaa ja Kärt Anvelt. „Mina ei ole kellegi karjamaale läinud ja ei saa sõna võtta, et kes oleks pidanud juhtima ja kes mitte. Neid otsuseid teeb seal majas ikka keegi, kes on pädev. Tegu on kahe väga tugeva ajakirjanikuga,“ ütleb Katrin. „Ma ei ole selline inimene, kes läheb ütlema, mille poolest ma parem olen. Nad on väga head ajakirjanikud ja pean neist väga lugu,“ ei taha Lust ka oma tugevusi nende ees välja tuua. Seda, millised teemad Lusti arvates debatisaates olulised on, kuuleb ja näeb tema sõnul juba saatest.

Valima läheb Lust ise kindlasti. „See on iga kodaniku üks olulisemaid kohustusi demokraatlikus riigis. Kutsun ka kõiki teisi üles valima minema, muidu siin ju korda majja ei löö.“ Seda, kelle poolt Katrin hääletab, ta veel otsustanud ei ole. „Ma arvan, et see selgub ka debatisaates. Täna ei ole ma veel oma otsust teinud ja poliitikud saavad näidata meile oma parimaid külgi.“

Muidu vaatab Katrin ka ise erinevaid debatisaateid. „Eilegi vaatasin „Valimisstuudiot“, seekord esimest korda natuke teistsuguse pilguga.“ Oma lemmikut debatisaatejuhti ta välja ei too. „See on jälle liigitamine. Kõik on head ja tublid kolleegid, kes teevad oma tööd parimal viisil.“

Saade üllatab huumori ja mängulisusega