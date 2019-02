TV3 VIDEO JA GALERII | Saate „Reis tulemägede maale: Kamtšatka” reisiseltskond leiab poolsaarelt Eesti juurtega elaniku 

Tulemägesid ja metsikuid jõgesid täis maastik on niivõrd ligipääsmatu, et liikuda tuleb ka jala, mootorsaanide ja jahtidega ning ööbida telkides, millele lisab ärevust teadmine, et Kamtšatkal elab umbes 12 000 pruunkaru. Õhtul ootab just selline hirmutav öö reisiselle ees. Pikal jõematkal tuleb teha ööbimispaus, mis osutub ootamatult piinarikkaks, sest ööbimispaika on oma suvepäeva otsustanud veetma tulla ka kõik Venemaa sääsed.