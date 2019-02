VIDEO | Profisukelduja kirjeldas, mis tunne on uppuda: tuli mõte, et siin on päris huvitav surra 

Kütt kasutab kinnist hingamissüsteemi, mis tähendab, et tal on seljal kaks ballooni: ühes ringleb hingamissegu ja teises hapnik, mida arvuti hingamissegule lisab. On mitu võimalust, mis valesti läks, aga tõenäoliselt sai saatuslikuks see, et võrgus rabelemise käigus avanes üks oluline klapp. Rait on ise instruktor, aga hetkel on ka temal ideed otsas.