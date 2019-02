VIDEO | Katrin Lust kahetseb Zandi-lugu: siin on palju kära ja vähe muutust 

„Mäletan, et mul oli paanikahoog, vaatasin hagi sisu, helistasin oma advokaadile ja mõtlesin, et miks ma seda kõike teen,” lisab ta.

Lust tunnistab, et kahetseb Iraj Zandiga seotud lugu. „Ma ei tahaks juriidiliselt vaielda, vaid saateid teha. Tegelikult on olnud Eesti tüdrukute vaba valik sellise härraga magada, temalt kingitusi võtta. Kokkuvõtvalt, mida ma selle looga ühiskonnas muutsin? Kui võtame ükskõik millise teise loo, siis ma ei tagane sellest, aga siin on palju kära ja vähe muutust,” selgitab „Kuuuurija” saatejuht „Pealtnägijale”.