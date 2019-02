„Laulukarusellist” välja kasvanud „Tähtede lava” viib laste lauluvõistluse uuele tasemele 

„„Laulukarusell” sai uue näo ja kuue. Aeg on edasi läinud ja on tulnud saade, mis on sõulikum, et saaks rohkem kaasa elada. Aga me tahame leida Eesti kõige ägedama noore laulja, kellel on karisma, keda rahvas armastab. Ühesõnaga tahame leida selle saate lõpuks parima noore talendi – parima noore laulja!” tutvustas Priske uut saadet.

Kõige suurem muutus ongi formaadi muutus. Lauljad tulevad ikka üle Eesti maakondlikelt lauluvõistlustelt, kust kõige-kõigemad saadetakse edasi televooru mõõtu võtma. „Juba esimeses kahes saates näeb vaataja, kuidas nendest ligi sajast lapsest on žürii valinud igas vanusegrupis kümme edasipääsejat ja nendele kümnele me saame hakata saadete jooksul kaasa elama. Need lapsed saavad olla rohkem ekraanil, rohkem laulda, neid ootavad suuremad väljakutsed – laulda lemmiklaulu, koos staariga, lõpuks finaalis mitut laulu. Kui viimane saade mai keskel otse-eetrisse läheb, valib rahvas telefonihääletuse teel võitja. See ongi kõige suurem erinevus „Laulukarusellist”,” selgitab Priske erinevaust.

„Kui televaataja näeb, siis ta kindlasti tajub, et see muutus on märgatav. Aga muutunud ei ole see, et saates on palju head muusikat ja toredad noored lauljad!”

Priske sõnul on see hea võimalus saada tuttavaks järgmise põlvkonna Eesti lauljatega. „Me juba tegelikult teame, kes on paari aasta pärast järgmised „Eesti laulu” konkursi esimesed tegijad, sest juba sel korral oli tegelikult juba selliseid tegijaid, kes mitte väga ammu „Laulukarusellist” tulnud.”

Igast saatest pääsevad pooled edasi järgmisesse vooru ja nendest, kes žürii häältega edasi ei saa, jõuab üks laululaps edasi televaatajate häälega. „Üks uuendus on ka see, et kui žüriile tuli alguses ette laulma 100 last, kellest valiti 30, siis nende 70 jaoks ei ole ka veel võistlus lõppenud, sest nende seast saavad vaatajad kodulehel valida ühe, kes pääseb meeldimiste põhjal otse poolfinaali.

Kuigi suurem töö tehti ära maakondades, kus sõeluti välja 100 parimat, pidi žürii omakorda neist valima 30, kes pääsesid edasi. Žüriis on iga kord erinevad inimesed, aga esimees on alati dirigent Hirvo Surva.

„Neid ootavad ees erinevad voorud. Esimeses voorus esitavad lapsed oma ette valmistatud loo, kolm minutit, aga neil on kohe ette valmistatud ka teine lugu, sest see teine voor tuleb suhteliselt ruttu. Pärast seda on rohkem aega ja siis on lemmiklaulu voor,” tutvustab ta saate voore. „See võib olla Ariana Grande, Eminem, kes iganes. Mõnes mõttes on huvitav ka, et mis 3-15aastastel see lemmiklaul on. See on nii seinast seina.”