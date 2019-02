Raimo Kummer Katrin Lusti kanalivahetusest: ma ei ütleks, et oleksin ülemäära kurb

„Viimased kaks nädalat on näidanud, et Kanal 2 kavamuudatused ei ole olnud eriti edukad ja ilmselgelt peavad nad midagi ette võtma. Nii järsku on raske programmi uusi saateid leida ja nad on sunnitud TV3 töötavaid saateid kallilt üle ostma,“ ütles TV3 programmijuht Raimo Kummer Õhtulehele neljapäeva õhtul vahetult pärast seda, kui kolimisuudis välja oli tulnud.