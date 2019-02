Andrus Vaarik sõitis 10 aastat juhiloata: olin kõige korralikum juht Eestimaal, sest ma ei tohtinud millegagi silma paista 

Vaarik, kes sõitis 10 aastat juhiloata, tunnistas, et kartis eksamile minna. „Kartsin, et ei saa sellega hakkama. Maksin iga aasta mõne trahvi ainult pistelise kontrolli käigus. Olin kõige korralikum juht Eestimaal, sest ma ei tohtinud millegagi silma paista, et mind kinni ei peetaks. Nüüd, kus mul on juhiluba, sõidan 160 km/h,” naljatles ta.

„See oleks ilmselt maailmaime,” kommenteeris Andrus olukorda, kui ta peaks valimistel piisavalt hääli saama, et riigikokku pääseda. „Ma ei ütle, et ma ei lähe sinna. Kui see valik mul ees seisab, siis võtan vastu väärikad otsused. Kui tõesti nii palju hääli saan, siis saan aru, et mu mandaat on nii vägev, et pean sellesse väga suure vastutustundega suhtuma.”