VIDEO | Moslemist eestlane: moslem ei ole tiksuv pomm nurgas täna, 21:31

MARI LUUD

Eestlane Lembi otsustas hakata kuus aastat tagasi moslemiks. Kõige huvitavam reaktsioon tema moslemistaatuse peale on olnud see, kuidas tema töökaaslane ütles, et "issand jumal, ära meid õhku lase".