VIIMASE MINUTI OTSUS? Katrin Lusti „Kuuuurija” kolib Kanal 2 ekraanile: kui ajakirjanik üritab meie kõigi jaoks ühiskonda paremaks muuta, ei pea kogu aeg kirves pea kohal rippuma

„Minuga on nii, et ükskõik, mida mina plaanin, läheb ikka nii, et tuleb üks suur pomm. Tegelikult on see olnud sisuliselt 24 tunni uudis – midagi pikalt planeeritud ei ole ja mingisuguseid läbirääkimisi seljataga ei ole,” räägib „Kuuuurija” saatejuht Katrin Lust, et otsus saatega Kanal 2 ekraanile kolida on tehtud viimase ööpäeva jooksul.

Katrinile meeldib Eesti Meedia puhul, et nad hoiavad ja kaitsevad oma ajakirjanikke. „Kui ajakirjanik on meediakontserniga sama katuse all, siis ollakse temaga nii heas kui halvas. Eesti Meedia visioon oma ajakirjanikke kaitsta ja võimaldada neil teha ükskõik milliseid lugusid ükskõik millisel teemal, ühtib väga minu visiooniga,” sõnab ta. Näiteks kui keegi läks varem tema kui ajakirjaniku, mitte TV3 vastu kohtusse, pidi ta ise advokaadi palkama. „Kui selline kirves pea kohal ripub, siis ei julge ju enam kõigist lugusid teha. Tegemaks vaba ja sõltumatut ajakirjandust, pead tundma, et lähed ka kõige võimsamale vastu. Seejuures tunned ka, et ükskõik, mida vastaspoole rahakott lubab, oled vähemalt teistega ühes meeskonnas ja sinu eest seistakse,” selgitab Lust.

„„Kuuuurija” jääb täpselt samasuguseks, Katrin Lust jääb täpselt samasuguseks, kogu minu meeskond jääb täpselt samasuguseks. Meie saade, mis pidi minema TV3 eetrisse, on täpselt samasugune. Esimene saade tuleb väga õõvastav, vanas heas kuues,” lubab Katrin, et sisu poolest ei muutu saates midagi. „Läheb ainult julgemaks ja paremaks. Teen ju seda meie kõigi ja parema ühiskonna nimel ning just seda tuge ma tunnen.”

Lust rõhutab, et tema meelest töötavad Eesti Meedias väga õnnelikud inimesed. „Olen ajalehest lugenud, milliseid hirmsaid asju seal juhtub, aga nii väikese kogemuse põhjal, mis mul küll veel on, pean ütlema, et seal on väga ühine ja lõbus meelsus. Olen juba saanud Kanal 2 kolleegidelt hästi sooje sõnumeid. Hirmulood mulle end küll väljendanud ei ole, tunnen pigem suurt tuge.

Kuigi naine lahkub TV3-st, tänab ta neid tehtud töö ja vaeva eest. „Kiidusõnad TV3-le, kes on „Kuuuurija” sünnitanud ja kasvatanud. Tahan nende nelja aasta eest – koos „Seitsmestega” viis – TV3 positiivselt tänada. See on olnud mu koduks ja lendan sealt raske südamega, sest iga muutus on uus. TV3 on andnud mulle võimaluse olla see, kes ma täna olen,” rõhutab Lust.

„Viimased kaks nädalat on näidanud, et Kanal 2 kavamuudatused ei ole olnud eriti edukad ja ilmselgelt peavad nad midagi ette võtma. Nii järsku on raske programmi uusi saateid leida ja nad sunnitud TV3 töötavaid saateid kallilt üle ostma,“ ütleb TV3 programmijuht Raimo Kummer Õhtulehele.