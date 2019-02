Saksa politoloogiadoktoriga raksu läinud odinlane valetas „Pealtnägijas“ 

Kuula ise, mida Burak rääkis Õhtulehe ajakirjanikule detsembrikuus.

Kui „Pealtnägija“ küsis Burakilt, kas Hartleb lõi teda Vabaduse väljakul, vastas odinlane, et ta pole midagi sellist öelnud. „See on mingi jama,“ ütles Burak. „Ma tõsiselt räägin, ma pole selliseid sõnu öelnud.“

„Mina ei tea, millisest pastapliiatsist see on välja imetud,“ vastas Burak.

Kuula ise, mida Burak rääkis „Pealtnägijas“.

Mis sakslase ja Odini sõdalaste vahel täpselt juhtus, Burak eraldi avada ei tahtnud. „Kõik on juba lahti kirjutatud,“ kostis ta põhjenduseks. Kui Õhtulehe ajakirjanik küsis temalt tõukamiste kohta, vastas Burak aga, et ühe korra sai ta Hartlebilt vastu hambaid, kuid ei teinud politseile selle kohta avaldust.

„Las see olla. See on selline probleem, et politseil läheb kaks tööpäeva raisku,“ põhjendas Burak. „Mul on paremat teha, kui politseile avaldusi kirjutada.“