"PEALTNÄGIJA" VIDEO | Odinlastega raksu läinud sakslane: muutusin emotsionaalseks, sest meeleavaldus puudutas mind isiklikult 

Paradoksaalsel kombel uurib 39aastane saksa õppejõud Florian Hartleb ise just äärmuslust ja valeuudiseid, mille keskele ta nüüd sattus. Hartleb kinnitas "Pealtnägijale", et ta tegutses üksi ja emotsiooni ajel.

Samal ajal immigratsioonivastase avaldusega toimus kohvikus Wabadus Eesti 200 valimisprogrammi arutelu. Nii Hartleb kui ta eestlannast naine Teele on Eesti 200 liikmed, kuid riigikokku nad ei kandideeri. Hartleb läks üritusele ainult korraks, naine jäi sinna pikemalt.

"Pärast kohvijoomist tahtsin koju minna. Läksin taas üle väljaku, kuid läksin lava juurde ja nägin, et see kõik on immigrantidevastane. Muutusin emotsionaalseks," põhjendas mees. Ta kinnitas, et tema reaktsioon ei olnud ette planeeritud ning ta ei soovinud oma last ohtu panna.

"Nägin, kuidas plakatil oli pilt Eesti presidendist mustanahalise beebiga. Meeleavaldus polnud lihtsalt põgenike vastu, vaid minusuguste immigrantide vastu, samuti mu lapse vastu, kes on eestlane, aga samas ka sakslane. Ühest küljest võib öelda, et minu laps on eestlane, aga samas võib öelda, et ta on Saksa immigrant. Ma tundsin, et rünnati mind isiklikult. Ma nägin seal ka inimesi, kellel olid seljas Odini sõdalaste jakid. Ma tundsin need ära, sest minu kodus Baierimaal peetakse neid paremäärmuslikuks liikumiseks," ütles Hartleb.

End katoliiklaseks nimetav Hartleb kuulub ühtlasi juba 20 aastat Saksamaal kristlik-demokraatliku, konservatiivse partei CSU ridadesse, mis on Angela Merkeli CDU sõsarpartei. Teise maailmasõja stigma tõttu ollakse Saksamaal äärmusnatsionalistlike protestide suhtes eriti tundlikud.

"Me õpime seda koolides ja ülikoolides. Me õpime seda kodanikena ja me püüame ka õppida oma minevikust. Saksamaal on ikka veel natsionaalsotsialism meeles ja me teadvustame, et peaks olema eelhoiatussüsteem. Meie põhiseaduses on kirjas, et demokraatia peaks olema teadlik parem- ja vasakpoolsetest äärmuslastest, tänapäeval ka islamiäärmuslastest," rääkis Hartleb.