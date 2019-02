FOTOD | Muutumissaate Kati: „Mulle öeldi inetuid sõnu, nügiti, loobiti asjadega.“ 

„Kui sain teada, et osutusin valituks, helistasin emale ja nutsin pikalt – olin lihtsalt niivõrd õnnelik,” ütleb Kati, kes pääses saatesse alles kolmandal kandideerimisel. Kuigi naise perekonnal oli tema üle hea meel, siis tema mees nii positiivselt meelestatud ei olnud. „Mees ei tahtnud eriti, et saatesse läheksin, ta ei pooldanud seda juba alguses. Filmimise käigus üritas ta samuti võimalikult vähe kaamera ette sattuda. Ta ei taha näpuga näitamist, et naine oli kole ja läks saatesse, talle ei meeldi selline tagasiside,” räägib ta.