TV3 ja Eesti autorite ühing on valmis pidama kohtulahingut 

Autorite ühingu tegevjuht Kalev Rattus ütles ERR-ile, et ühingu advokaat valmistab hagi ette. „Meil ei ole olnud põhjust sellega ülemäära kiirustada, sest vahepeal on toimunud arengud. Näiteks Eesti Meedia sõlmis meiega lepingu ja oli lootus, et seda teeb ka TV3 emafirma.“