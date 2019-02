Hensugusta oma saadet tabanud kriitikast: ilma pere ja sõpradeta ma poleks seda üle elanud, siis oleks narkolaks ka olnud 

Hensugusta ütles, et on saanud lausa vihakõnet. „Ütleme nii, et on huvitav olnud, igasuguseid asju on öeldud.“ „Õhtu!“ saatejuhid ütlesid, et Hensugusta sai kriitikat seepärast, et inimestele jäi mulje, justkui oleks ta võtnud ära Kanal 2-st lahkunud Teet Margna ja Kristjan Jõekalda töö. „Jah, teatud portaalid tegid uudiseid ja võrdlusi. Aitäh, see oli päris huvitav.“ Hensugusta sõnas, et luges uudiseid ja mõtles, mida ta teinud on. „Ma pole kellelegi halba teinud, vähemalt enda meelest.“