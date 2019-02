ÜLESKUTSE! Kus on Ivo Linna „Kaelakee hääle“ pintsak? 

Lehiste rääkis saates "Hommik Anuga", et näitusele ei ole plaanitud ainult need rõivad, mis on olnud Eurovisioni lõppvõistlustel. Olemas on juba mitmed rariteedid, nagu Dave Bentoni triiksärk, mida võis näha 2001. aastal Kopenhaagenis toimunud Eurovisioni võistlusel. Näitusel on ka Ott Leplandi esinemiskostüüm, Eda-Ines Etti legendaarne kaabu, mille andis näitusele lauljanna stilist Jana Hallas. Lehiste plaanib näitusele tüdrukutebändi Neiokõsõ kostüüme ning Laura Põldvere klaasmosaiigist kleiti, millega lauljanna küll eurolaval ei saanud särada, kuid mis püüdis pilke 2009. aasta "Eesti laulu" konkursil, kui ta esitas Sven Lõhmuse laulu "Destiny".