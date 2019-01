"PEALTNÄGIJA" VIDEO | Arst lootusetus seisus inimeste elus hoidmisest: minu meelest on see ikkagi sulaselge piinamine

Põhja-Eesti Regionaalhaiglat ehk PERHi külastab aastas üle 150 000 patsiendi, kellest haiglas ravitakse 36 000. Kõige kriitilisemad satuvad intensiivraviosakonda, kus on 40 tippvarustusega voodikohta, kus ravitakse nii põletusohvreid kui traumapatsiente ja infarktihaigeid. Meditsiin areneb nii kiirelt, et täna on intensiivravis patsiendid, keda 20 või isegi kümme aastat tagasi poleks suudetud aidata. Sellega kaasnebki dilemma, mis aina süveneb.



"Kust me ikkagi päriselt teame, mida see inimene seal tunneb. Seesama inimene, kes ei suuda meiega suhelda, kellel on aju surnud. Me ikkagi absoluutselt ei tea, mida nad tunnevad ja missugused valud, piinad, aistingud neil võivad selles seisundis olla. Minu meelest on see ikkagi sulaselge piinamine," ütles PERHi palliatiivravi keskuse juhataja Pille Sillaste.

Aparaat suudab inimese eest hingata, verd ringi ajada, seda puhastada ja isegi toita. Ainus, mida masin asendada ei suuda, on aju. Sellega seoses tulebki intensiivraviarstide sõnul alatihti langetada raskeid otsuseid, kuivõrd ravi jätkata.

"Mõte on ju see, et see inimene, kes selles situatsioonist välja tuleb, et ta saab ise omadega hakkama. Kui me tekitame palju selliseid patsiente, kes omadega kunagi hakkama ei hakka saama, siis kindlasti on see ühiskonnale ja patsientide omastele väga koormav," nentis PERHi anestesioloog-ülemarst Valdo Toome.

"Me peame alati meeles pidama, et kui me võtame haiged intensiivraviosakonda, sulgeme intensiivravivoodi ja järgmises etapis tulevad sellised haiged, kes on perspektiivsed, siis meil on põhimõtteliselt kohustus ja see mõtlemise koht, et millist haiget ravida," seletas Toome.

Kõik ütlevad, et raha ei ole põhikriteerium, kuid fakt on, et kõrgeima astme intensiivravi koht maksab üle 1000 ja koos uuringutega isegi üle 2000 euro päevas. Teine koht, kus ravi lõpetamise küsimusega tihti heideldakse, on näiteks lõppstaadiumis vähihaiged: kui mitu korda peaks patsienti elustama, kui ta süda seiskub? Pille Sillaste on selle vastuolulise teema üks tuntum eestkõneleja.