Eesti kalleim teleseriaal „Pank“ on töötajatele võlgu kümneid tuhandeid eurosid 

Maksmata arveid on 500 eurost kuni 14 000 euroni, kokku 50 000. Produtsent Paul Aguraiuja, kellel on Teater NO99ga kogemust ka suurtest rahvusvahelistest projektidest, aga kelle jaoks oli tegu esimese teleprojektiga, kinnitab, et hoolimata võttepäevade lõhkiminekust oleks võlad klaaritud, kui poleks tekkinud tõrked sarja müügis välismaale.